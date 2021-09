Alabisco e Scerra regalano i primi 3 punti al Gela FC

Gela. Esordio con tre punti per il Gela FC nel torneo di Promozione. Il Canicattini subisce due gol nel primo tempo ma sfiora il pari proprio al tramonto della partita. Buon primo tempo per i gialloneri, ripresa da rivedere malgrado l’uomo in più. Il tecnico Evola ha dovuto rinunciare a Tomaino, Messina e Iannizzotto per guai muscolari e dopo 14 minuti anche a Ruscica.

Si gioca sotto un sole cocente e circa 400 spettatori. Meno di venti minuti e gialloneri in avanti. Alabiso gira in porta una conclusione spettacolare che strappa applausi. Gli ospiti però trovano il pari momentaneo alla mezz’ora sugli sviluppi di un angolo. Pasticcio in difesa e per il difensore Bongiorno è facile mettere dentro da pochi passi.

Il gol partita lo segna il neo acquisto Tony Scerra, bravo a scaraventare in porta un assist di Alabiso dopo il cambio di gioco di Sammartino.

Nella ripresa i siracusani restano in dieci (doppio giallo a Sigona ma il Gela non ne approfitta. Tenta sempre la conclusione da lontano o personale e per due volte il Canicattini va vicino al pari con Carrabino al 21’ ed al 45’ con Pandolfo.