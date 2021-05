Alabiso alla giunta, “chiarmenti sul progetto del lungomare, biblioteca senza servizi”

Gela. Gli sviluppi del progetto per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, ma anche gli interventi, mai effettuati, nella biblioteca comunale. Il leghista Emanuele Alabiso, da poco nominato coordinatore cittadino dei salviniani, si rivolge all’amministrazione comunale e lo farà anche nel corso della seduta di question time, fissata per domani. Il consigliere leghista, già lo scorso anno aveva chiesto interventi immediati per la biblioteca, dove manca anche una rete wi-fi per gli studenti, facendo seguito a quanto era stato indicato dai consiglieri di “Un’Altra Gela”. Gli studenti che la frequentano hanno avviato una raccolta firme per cercare di ottenere servizi minimi, che non ci sono. Un finanziamento regionale per riqualificare la biblioteca era stato annunciato negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale.