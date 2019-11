Alabiso carica il Gela. “Campi difficili in trasferta ma niente alibi”

Gela. Dimenticare in fretta la prima sconfitta sul campo e riavvicinarsi alla testa della classifica. E’ questo l’obiettivo del Gela che domani torna al Mattei contro l’Alessandria della Rocca. I biancazzurri di Mirko Fausciana hanno compreso che soprattutto fuori casa il fioretto non può essere usato ma occorre la sciabola. Contro avversari che si chiudono e con fondo campo simili a galoppatoi le squadre più dotate tecnicamente vanno in difficoltà, come conferma il vice presidente del club, Emanuele Alabiso. “Lo sapevamo ma dovremo abituarci presto – dice – perchè fuori casa troveremo sempre questo genere di avversari e campi di gioco. Inutile cercare alibi. Adattiamoci e vinciamo questo campionato”.