Alabiso, “centrodestra assente e spaccato? Solo populismo della maggioranza”

Gela. “Un centrodestra locale a due velocità non esiste. C’è invece piena condivisione”. Il coordinatore cittadino leghista Emanuele Alabiso mette da parte qualsiasi voce di un centrodestra diviso, soprattutto dopo la seduta straordinaria del consiglio comunale, che venerdì scorso ha approvato le deroghe al regolamento per l’occupazione delle aree pubbliche. Ad eccezione dello stesso Alabiso, in aula non c’erano gli altri esponenti del centrodestra, nonostante l’esigenza di votare il provvedimento a garanzia degli esercenti che stanno ripartendo con le loro attività.