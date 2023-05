Alario riconfermato alla guida dell’Ugl chimici: “Gela base fondamentale di un hub energetico”

Gela. E’ stato riconfermato alla guida dell’Ugl chimici. Il congresso provinciale tenutosi in città ha consentito di ribadire la piena fiducia nell’operato del segretario Andrea Alario. I lavori sono stati condotti, in presenza dei vertici regionali e nazionali, Michele Polizzi e Giuseppe Messina. Nella sua relazione, Alario ha ancora una volta puntato sullo sviluppo locale che non può prescindere dalle fonti energetiche primarie, in una fase peraltro di forte instabilità internazionale. Così, è stato ripreso il progetto di realizzare un vero e proprio hub sul Mediterraneo, che abbia come base proprio l’area locale. Il gas ma anche energia da fonti alternative, sono state le costanti nell’intervento di Alario, davanti ai delegati giunti in città. Non poteva che essere richiamato l’investimento “Argo-Cassiopea”, portato avanti da Enimed. “Ci vogliono però infrastrutture adeguate – ha detto il sindacalista – e si deve anzitutto procedere al dragaggio del porto rifugio”. Secondo il segretario, inoltre, non bisogna farsi trovare impreparati neanche nello sviluppo del ciclo energetico che parte dai rifiuti. Ha citato la tecnologia waste to fuel di Eni, che per alcuni anni ha trovato attuazione nel sito di contrada Piana del Signore, attraverso un impianto pilota.