Alario scrive a Cancelleri: “Interventi su Gela-Catania e pontile industriale”

Gela. La Gela-Catania e il pontile industriale. Secondo il segretario confederale dell’Ugl Andrea Alario sono questi i piedistalli infrastrutturali sui quali il neo viceministro Giancarlo Cancelleri dovrebbe concentrarsi, per non lasciare indietro il territorio gelese. Alario ha scritto al viceministro nisseno. “C’è una gravissima irrisolta questione viabilistica nel territorio nisseno che svantaggia la mobilità e la viabilità di decine di migliaia di cittadini, famiglie e imprese – si legge nella missiva del sindacalista – nello specifico ci si riferisce ai tanti raccordi stradali, dei quali sicuramente è a conoscenza che uniscono tra di loro i vari comuni della provincia nissena, strade da anni fatiscenti e in abbandono. E’ lapalissiana la circostanza per la quale un territorio può migliorare le proprie qualità economiche, se è servito da idonee vie di comunicazione, tali da rendere i luoghi idonei al normale transito di uomini e mezzi”.