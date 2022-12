“Albachiara” degli studenti del classico citata dal sottosegretario Mazzi: “Fa amare il latino”

Gela. Un dibattito organizzato per i dieci anni di Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento nazionale che si sta tenendo a Roma, è stato l’occasione per richiamare il valore del latino, attraverso quello che hanno fatto gli studenti e i docenti del liceo classico “Eschilo”. La traduzione in latino di “Albachiara” di Vasco Rossi è stata presa ad esempio dal sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, che ha parlato alla platea, nel corso del dibattito pubblico al quale hanno partecipato intellettuali, giornalisti e il regista Pupi Avati. C’era lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco mentre in collegamento il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Al termine del dibattito, Fabrizio Cascino, gelese che ha partecipato alla festa di Fratelli d’Italia, ha chiesto a Mazzi di inviare un video-messaggio alla città e agli studenti del classico.