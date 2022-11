“Albachiara” in latino, gli studenti del classico rivisitano lo storico brano di Vasco Rossi

Gela. “Il latino non è una lingua morta”, a testimoniarlo è il liceo classico “Eschilo” che ha voluto tradurre nella lingua di Cicerone il testo di “Albachiara”, iconico brano di Vasco Rossi che hanno amato e continuano a cantare generazioni di giovani da oltre 40 anni.

Il dirigente scolastico Maurizio Tedesco si dice entusiasta del riscontro positivo che ha avuto l’iniziativa. “Il liceo classico vuole dire la sua e trova modi sempre nuovi per affermare che il latino non è una lingua morta e che può calarsi tranquillamente nella quotidianità dei ragazzi di oggi attraverso il canto e la musica”. “Albachiara” è uno dei brani con cui il rocker è solito chiudere i suoi concerti e racconta di una ragazza diversa dalle altre, che non vuole stare al centro dell’attenzione, semplice e pura come un’alba. In un’epoca in cui si punta tutto sull’apparire le docenti Oresti e Massaro hanno voluto trasmettere un messaggio diverso ai loro alunni scegliendo questo brano.

A cantare il pezzo di Vasco Rossi, tradotto in lingua latina, l’alunno Angelo Bongiovanni accompagnato dal compagno di scuola e musicista Simone Scerra.

“Conosco Vasco fin dalla più tenera età grazie alla passione di mio padre. È stata una sfida personale riuscire ad adattare la metrica latina ad un brano così famoso”, ha spiegato Simone.