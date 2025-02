Albert a Misterbianco, Volley Gela sfida la capolista

Gela. Torna in campo l’Albert Nuova Città di Gela, di scena oggi pomeriggio a Misterbianco contro l’Original Kondor, unica squadra ad aver strappato un punto alle giallorosse, ancora imbattute nel campionato di Serie C. Lorena Tilaro e compagne hanno approfittato della settimana di riposo per tornare al 100 per cento della condizione fisica e poter preparare al meglio la sfida che verrà disputata oggi pomeriggio.