Albert, arriva al PalaLivatino il Green Sport Modica

Importante vincere per rimanere in fiducia e con la massima concentrazione in attesa dei playoff. L’auspicio della società, chiaramente, è quello di fare l’en plein e centrare la promozione in B2, obiettivo prefissato ad inizio stagione. Trafiggere Modica, autore di un ottimo campionato ed ancora in corsa per un posto ai playoff, sarebbe il diciottesimo tassello di un percorso che sin qui ha regalato immense soddisfazioni al sodalizio presieduto da Claudio Guarnera. Fischio d’inizio fissato per le 17:30.