Albert, manca sempre meno all’inizio dei playoff

Per il campionato disputato sinora, il club giallorosso è il candidato numero uno per ottenere il salto di categoria. Quindici vittorie su quindici gare disputate, 43 punti su 45 disponibili e una supremazia assoluta su tutte le altre squadre, comprese quelle che hanno provato ad inseguire invano il sodalizio gelese prima della fuga. L’unica compagine in grado di strappare due punti al club giallorosso è stata l’Original Kondor, sconfitta comunque dalla Nuova Città di Gela ma in entrambi i confronti al tie-break. In ogni caso sarà il campo ad emettere il verdetto decisivo. La vittoria del campionato, però, passa anche dalla sfida di domani contro il Bricocity.