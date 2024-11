Albert Nuova Città di Gela a Palagonia in cerca del quattro successo di fila

“È una squadra che è salita dalla Serie D e che si è rafforzata in qualche ruolo – afferma coach Bonaccorso – cercheremo di ottenere il massimo in quel di Palagonia. Non giocheremo in una struttura come la nostra ma in una palestra un po’ angusta, motivo per cui il fattore campo può incidere in certe situazioni, ma confido nelle mie ragazze e speriamo di portare a casa la vittoria”.