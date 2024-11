Albert Nuova Città di Gela blinda la quinta vittoria, 3-0 contro Planet Volley

Gela. Continua a stupire nella sua prima stagione in Serie C l’Albert Nuova Città di Gela. Le giallorosse regolano le avversarie della Planet Volley con un rotondo 3-0. Inizio in salita per le locali, che hanno inaugurato la gara subendo un parziale di 9-15. La forza mentale, però, per l’ennesima volta ha fatto la differenza. Etnee rimontate e primo set chiuso sul 25-19. Secondo parziale sulla falsariga di quello precedente. A spuntarla è ancora la squadra di casa, stavolta per 25-17.