Albert Nuova Città di Gela, scontro al vertice domani contro il Modica

Le giallorosse, sin qui, non hanno mai perso, neanche contro le avversarie più temibili e neanche in situazioni di svantaggio, come accaduto contro l’Original Kondor. Nella Palestra Geodetica di Modica, le ragazze guidate da coach Massimo Bonaccorso sono chiamate al colpaccio e a vincere quella che per ora sembra essere la gara più difficile della stagione, visti i punti delle due squadre e viste le posizioni in graduatoria.