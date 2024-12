Albert Nuova Città Gela, arriva il colpo Cherepova: la palleggiatrice con esperienze in A2

Gela. Colpo in entrata per l’Albert Nuova Città di Gela, che arricchisce il proprio roster con l’arrivo di Nicol Cherepova. Palleggiatrice nata nel 2002, porta esperienza ed enorme qualità al gruppo squadra guidato da coach Massimo Bonaccorso. La bulgara è reduce da due stagioni in Serie A2 con le casacche del Volley Soverato e della Sirdeco Volley di Pescara ed è pronta per dare manforte alle giallorosse per raggiungere lo scudetto, l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.