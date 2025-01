Albert Nuova Città Gela mantiene il ruolino di marcia, vittoria di peso contro Adrano

Gela. Il 2025 dell’Albert Nuova Città di Gela inizia nell’esatto modo in cui era finito l’anno precedente: con una vittoria. Le giallorosse si impongono con grande stile sull’Aircomm Adrano, principale inseguitrice del sodalizio presieduto da Claudio Guarnera. Successo per 3-0 e 26 punti totalizzati, sinora, in campionato. 19-25, 20-25 e 22-25 i punteggi dei tre set al termine di una gara disputata come meglio non si poteva dalle ragazze guidate da coach Massimo Bonaccorso.