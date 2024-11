Albert Nuova Città Gela senza ostacoli, arriva la quarta vittoria di fila

Gela. Vince ancora l’Albert Nuova Città di Gela, che batte a domicilio la Ro.Va Volley nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C femminile. Poche sbavature per le ragazze di coach Bonaccorso, che si aggiudicano la vittoria finale con un netto 3-0 (16-25, 12-25, 19-25). Parziali che palesano una partita e, più in generale, una vittoria mai in discussione per la squadra gelese, che ottiene, così facendo, la sua quarta vittoria in campionato e resta imbattuta.