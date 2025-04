Albert, penultimo impegno casalingo prima dei playoff

Gela. Siamo ormai alle battute finali del torneo di Serie C femminile. L’Albert Nuova Città di Gela, dopo aver dominato in lungo e in largo il proprio girone senza mai cedere dinanzi a nessun’avversaria, chiude ufficialmente la regular season da prima della classe. Non ci sono mai stati troppi dubbi, visto l’andamento del campionato, e adesso è arrivata anche la conferma aritmetica.