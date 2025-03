Albert rullo compressore, 3-0 alla Rova Volley: perdono Ecoplast e Volley Gela

Gela. Nuova Città di Gela sul velluto al PalaLivatino. Rova Volley superata con un rotondo 3-0. Risultati dei tre set emblematici e che evidenziano come la partita sia stata a senso unico per tutta la sua durata e non sia mai stata in discussione: 25-15, 25-20, 25-3. Timido tentativo da parte delle atlete ospiti di riaprire la gara nel secondo set, ma le giallorosse sono consapevoli di quanto possa rivelarsi determinante non concedere set e spengono i sogni delle antagoniste.