Alcune banche si stanno alleando per creare un portafoglio digitale per competere con PayPal e Apple Pay

Secondo alcune recenti notizie, sette grandi nomi del mondo bancario, tra cui Bank of America, JPMorgan Chase, Wells e Fargo, stanno sviluppando un portafoglio digitale che potrà essere utilizzato per fare acquisti online.

Da quando PayPal e Apple Pay hanno cominciato ad attirare centinaia di milioni di utenti verso i loro portafogli digitali, le grandi banche hanno cercato di riprenderseli attirandoli verso i servizi sotto il loro controllo. Questa è una delle motivazioni alla base della creazione di questo nuovo portafoglio digitale: evitare che le banche cedano i rapporti con i clienti alle grandi aziende tecnologiche come Apple.

Sebbene i pagamenti online siano il motivo trainante, le banche sarebbero anche preoccupate dell’ingresso di Apple in servizi finanziari più ampi, tra cui la collaborazione con Goldman Sachs Group Inc. per un conto di risparmio.

Le banche stanno collaborando con il servizio di trasferimento di denaro Zelle per creare questo nuovo sistema digitale, che consentirà agli acquirenti di pagare al checkout dei negozi online con un portafoglio digitale collegato alle loro carte di credito o debito. Secondo le indiscrezioni, il servizio potrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2023 e potranno usufruirne oltre 150 milioni di clienti. Il piano prevede il lancio del portafoglio con le carte di debito e di credito Visa e Mastercard, con l’intenzione di aggiungere altre reti di carte in futuro.

Il portafoglio digitale sarà gestito dalla Early Warning Services LLC (EWS), una società di proprietà delle banche che attualmente gestisce il servizio Zelle. Tuttavia, stando alle notizie, il nuovo portafoglio sarà separato da Zelle.

Non sorprende più di tanto che queste banche si stiano interessando ai portafogli digitali. Con i pagamenti mobili sempre più diffusi in tutti i settori e i portafogli digitali sempre più popolari tra i clienti, in particolare tra le generazioni più giovani, ha perfettamente senso decidere di mettersi in carreggiata.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo dei portafogli digitali sono tanti, ed è per questo che sia le startup che le grandi aziende li utilizzano per espandere la propria area di attività e attirare un pubblico più vasto. La rapidità dei prelievi di denaro, in particolare quando possono avvenire il giorno stesso, è uno dei principali vantaggi, ed è per questo che sono molto usati in settori che necessitano di particolare celerità, ad esempio quello del gioco d’azzardo. Per chi gioca ai giochi da casinò online, la possibilità di effettuare prelievi rapidi è fondamentale per un’esperienza d’uso fluida, soprattutto perché eventuali ritardi nei trasferimenti potrebbero indurre i giocatori a rimettere in gioco le eventuali vincite.

Uber è un’altra azienda che è salita sul carro dei portafogli digitali. La nuova divisione Uber Money, che comprende un portafoglio digitale, consente di effettuare pagamenti digitali per garantire il benessere sia dei passeggeri che degli autisti, limitando i contatti fisici non necessari e creando un modo di viaggiare senza stress.

I dettagli sul funzionamento del nuovo sistema sono ancora in fase di definizione, ma si pensa che i clienti che utilizzeranno il portafoglio non dovranno digitare il numero della carta. All’esercente, invece, verrebbe fornito un numero tokenizzato. In questo modo si cerca di ridurre il rischio di frodi e di pagamenti rifiutati che comportano la perdita di vendite. Per gli esercenti, questo nuovo portafoglio semplificherebbe l’esperienza di checkout a pochi click, il che dovrebbe contribuire a ridurre l’abbandono del carrello.