“Alda e Farah”, l’arte di Collodoro nelle colline piemontesi: “Accoglienza e dialogo”

L’opera di Collodoro, così come già capita per altre sue realizzazioni in molti Comuni di diverse Regioni italiane, ora campeggiata nel piccolo centro piemontese e il sindaco Claudio Stroppiana ha spiegato che “su quel muro Roberto Collodoro non ci ha messo solo le mani ma anche il cuore. Un’opera bella di giorno e di notte, illuminata”. L’ottantacinquenne Alda, che da sempre ha vissuto in quelle terre, e la piccola Farah, appena giunta in Piemonte, come facce di un tempo nuovo, non contaminato dalla diffidenza ma aperto alla cultura e al dialogo. “Sono nato a Gela, conosco bene le storie di migrazioni – ha detto invece Collodoro – quella che ho rappresentato ha una funzione educativa, la trasmissione dei saperi tra gli anziani e i giovani, tra persone senza distinzione di provenienza”.