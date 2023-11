Alex Marquez super nella Practice a Sepang, Bagnaia in Q2

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), con il tempo di 1’57″823, ha chiuso in testa la Practice di MotoGP nel venerdì del Gp di Malesia, anticipando anche il connazionale Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), il primo a scendere sotto 1’58” ed assoluto dominatore delle FP1. Terzo Jack Miller (Ktm) seguito a ruota dal compagno di marca Brad Binder. Quinta l’Aprilia di Maverick Vinales, sesta la Ducati Mooney di Luca Marini (+0″511), settimo Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo Pecco Bagnaia (Ducati), nono Marco Bezzecchi (Ducati Mooney) e decimo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac, +0″664). Quattro cadute, una nelle FP1 e tre nelle FP2 per Aleix Espargarò (Aprilia). Ultimi due posti per Iker Lecuona, che sostituisce Alex Rins, ed Alvaro Bautista, il fresco bi-iridato in Superbike presente in Malesia con una wild card di lusso.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).