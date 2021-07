All-in “Liberamente”, Grisanti presidente bilancio con il sì dell’opposizione

Gela. La maggioranza, quella più vicina al sindaco Lucio Greco, probabilmente fa fatica a riconoscere la legittimità politica delle nuove commissioni. Anche per quella bilancio, non ha risposto alla convocazione il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero. “Liberamente”, invece, fa all-in. Dopo la presidenza a Vincenzo Casciana per la commissione urbanistica, arriva quella di Pierpaolo Grisanti, che coordinerà la commissione bilancio, che aveva lasciato in rotta con i precedenti componenti, soprattutto l’ex presidente Valeria Caci e il vice Romina Morselli. Il vice di Grisanti sarà il leghista Giuseppe Spata, con il si’ della dem Alessandra Ascia e del capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra.