Alla maggioranza la commissione affari generali, Incardona presidente e Caci vice

“Ringrazio tutti i consiglieri, anche quelli assenti, che hanno scelto di darmi fiducia – dice Incardona – ripartiremo dal lavoro svolto dalla vecchia commissione e incontreremo immediatamente i presidenti dei comitati di quartiere. Svolgerò questo compito con la lealtà politica che fino ad oggi mi ha contraddistinto e sempre con l’ausilio prezioso degli altri componenti, gente che conosce il territorio e che per la grande esperienza umana e politica garantirà sicuramente un fondamentale supporto alla mia presidenza. Ringrazio Valeria Caci per aver accettato la carica di vice presidente, ha già dimostrato forte preparazione in commissione bilancio”. All’appello manca soltanto l’ottava commissione, quella che si occuperà di sport, turismo e spettacolo. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito l’ha convocata per il pomeriggio di oggi.