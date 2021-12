Alla SSD Gela basta un tempo ed Ascia per battere il Belpasso

Gela. Basta il solito Ascia alla SSD Gela per archiviare la pratica Belpasso già nel primo tempo. Tre gol in 45 minuti e tante occasioni sprecate per i biancazzurri, che ne hanno approfittato per fare giocare tanti giovani. Le assenze di Brasile e Tuvè non si sono avvertite anche per la modestia dell’avversario, imbottito di under 20.

Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Ravanusa.

La cronaca. Dopo 3 minuti Di Bartolo potrebbe già fare esultare i suoi ma Lacqua è bravo a respingere con i piedi. Al 7’ la risposta del Belpasso con Bellavista che conclude forte ma trova Vedda lucido nella respinta con i pugni. Al 14’ la prima perla di Ascia sul cross di Misale: stop perfetto e diagonale che si spegne alla destra del portiere etneo. Al 22’ primo gol in campionato per il centrale Minolfi, lesto a ribattere in rete sugli sviluppi di un angolo. Al 31’ un tacco di Ascia consente a Spadaro di sfiorare il 3-0. Al 42’ Ravalli colpisce la traversa per il Belpasso e dopo due minuti (44’) il capitano Ascia si ripete con un altro preziosismo, stop perfetto e pallonetto che scavalca Lacqua.