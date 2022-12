Allacci abusivi per l’acqua, chiuse indagini per quattordici residenti di uno stabile popolare

Gela. In uno degli stabili popolari a Marchitello, diversi residenti avrebbero ottenuto acqua sottraendola mediante allacci abusivi. In totale, sono quattordici i coinvolti. Tutti risiedono nello stesso immobile di via Polluce. Ci sarebbero state violazioni, con un unico misuratore condominiale. I pm della procura hanno chiuso le indagini, dando comunicazione ai legali che assistono i residenti accusati del furto d’acqua. I fatti sarebbero andati avanti per mesi, almeno fino allo scorso marzo. Con la chiusura delle indagini, la procura potrebbe richiedere il giudizio per i residenti che avrebbero ottenuto le forniture idriche in maniera irregolare. Tra i difensori dei coinvolti, allo stato, ci sono gli avvocati Davide Limoncello, Angelo Cafà e Giusi Ialazzo.