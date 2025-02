Allacci abusivi per l’acqua, assolti residenti di uno stabile: “Hanno versato quanto dovuto”

Gela. Nel corso del giudizio è stato dimostrato dalle difese che i residenti di una palazzina popolare di via Corrao, nel corso del tempo, avevano regolarizzato la loro posizione con Caltaqua. Sono stati assolti dall’accusa di furto di acqua. Attraverso accertamenti condotti, fu individuata la presenza di tubi per allacci non consentiti alla rete. I controlli permisero di individuare una decina di residenti: avrebbero sfruttato utenze irregolari pur di avere l’erogazione idrica. Il giudice Eva Nicastro, a conclusione del dibattimento, ha disposto l’assoluzione per tutti gli imputati. Le difese hanno insistito sui pagamenti effettuati dagli imputati per mettersi in regola e adempiere alle sanzioni.