Allagamenti e disagi per il maltempo nel Catanese, scuole chiuse in molti comuni

CATANIA (ITALPRESS) – Allagamenti e disagi per il maltempo nel Catanese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta meteo rossa. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo si sono verificati già nove interventi. Sei interventi riguardano danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti. I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Palagonia, Riposto. A Misterbianco i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria vettura a causa della strada allagata. La maggior parte delle amministrazioni comunali del territorio, tra cui quella di Catania, ha disposto per oggi la chiusura di scuole, parchi e cimiteri.– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –(ITALPRESS).