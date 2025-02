Allagamenti in città, emergenza rientrata fino alla prossima pioggia

Gela. I cittadini gelesi hanno trascorso la domenica confinati in casa a causa del maltempo che ha reso impraticabili le arterie principali della città: dal lungomare completamente allagato alla via Venezia che ancora una volta si è trasformata in un vero e proprio fiume; dalla via Butera ad alcune zone di Macchitella, l’intera città si è paralizzata. Il sindaco Terenziano di Stefano ha inviato i cittadini alla cautela e disposto il preallarme sulla base di un avviso della protezione civile decidendo di chiudere i cimiteri, la villa comunale e i mercati.

Nonostante la forte pertubazione che ha investito Gela per tutto il weekend la città si è svegliata senza grossi danni, grazie anche al sistema fognario che ha permesso il defluire dell’acqua piovana in modo discreto. Stamattina della forte pioggia sono rimaste solo alcune pozzanghere.

Il problema però resta. I commercianti della via Venezia si chiedono quando qualcuno riuscirà a trovare la soluzione per un problema di cui non si contano più nemmeno gli anni.

Strade come via Venezia e il Lungomare sono state protagoniste di post e stories sui social, mostrando i disagi provocati dall’acqua che ha coperto interi tratti stradali. Le immagini mostrano marciapiedi sommersi, auto intrappolate in enormi pozzanghere e allagamenti che hanno trasformato alcune arterie principali in veri e propri fiumi. Anche le zone periferiche non sono state risparmiate: molti utenti hanno testimoniato la difficoltà di spostarsi in aree come il quartiere di Macchitella, dove le strade si sono completamente allagate, paralizzando il traffico e mettendo in difficoltà i residenti per l’intera giornata.