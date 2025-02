Allarme Coca, il Comune lancia i test antidroga per gli amministratori

Gela. Gela si scopre una delle capitali siciliane della coca. Prezzi bassi, alta disponibilità, clienti insospettabili: a fare uso di cocaina non sono solo professionisti, politici e imprenditori, ma anche tanti ragazzi, alcuni giovanissimi.

I numeri sono allarmanti: un giovane su quattro ha fatto uso di sostanze almeno una volta. Un dato che spaventa e che impone un cambio di rotta. Per questo il sindaco Terenziano Di Stefano ha deciso di partire dalla politica: iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e soprattutto test antidroga anonimi e volontari per gli amministratori e i consiglieri comunali, in collaborazione con l’Asp.

“Non possiamo limitarci alla repressione, dobbiamo dare un segnale chiaro – dice il primo cittadino – Partiamo da chi governa la città per dimostrare che la lotta alla droga riguarda tutti. Ho già avviato i contatti con Asp per stilare un protocollo che garantisca la possibilità di effettuare i test al più presto possibile. La città deve sapere che chi governa non ha nulla a che fare con queste sostanze”.