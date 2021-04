Allarme Covid, altri 21 positivi in città: linea sale a 254, c’è un decesso

Gela. Aumenta il numero di contagiati dal Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono ventuno, tutti in isolamento domiciliare. C’è anche un decesso e il conteggio complessivo dei morti per Covid arriva a 64. I positivi, in città, sono in totale 254. Nelle ultime ore, c’è anche un ricovero in degenza ordinaria e non si registrano guariti.