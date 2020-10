Allarme Covid, Comune autorizza raccolta rifiuti in utenze positivi: servizio a Tekra

Gela. L’impennata dei contagi da Covid in città rende ormai indispensabili misure urgenti anche per la raccolta rifiuti. La scorsa settimana, la segreteria provinciale dell’Ugl igiene ambientale, come ha confermato il sindacalista Orazio Caiola, ha diffidato Tekra e Comune, a seguito della mancata attivazione del servizio speciale di raccolta nelle utenze Covid. Gli operai sono rimasti privi di misure di prevenzione dal rischio contagio. A Palazzo di Città, è stato autorizzato il servizio straordinario. Un totale di circa 18 mila euro, per coprire le attività da svolgere nelle utenze a rischio e in quelle di chi si trova in isolamento domiciliare. Sono circa 150.