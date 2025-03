Allarme da Carrubbazza, “siamo abbandonati”: strade dissestate, rifiuti e topi

Gela. Strade piene di buche, rifiuti accumulati, roditori che si aggirano tra i marciapiedi e veicoli incendiati lasciati in strada: questa è la situazione che i residenti del quartiere Carrubbazza si trovano a vivere ogni giorno. La denuncia arriva forte e chiara da chi abita nella zona, in particolare in via Selinunte, all’angolo con via Lidia e in via Sofrone, dove due auto bruciate giacciono abbandonate da giorni senza che nessuno intervenga per rimuoverle. A peggiorare la situazione è lo stato delle strade: l’asfalto è pieno di buche, rendendo difficile e pericolosa la circolazione sia per gli automobilisti che per i pedoni. Inoltre, la mancata pulizia delle strade ha favorito la proliferazione di topi, con un evidente rischio igienico-sanitario per chi vive nel quartiere. “I nostri appelli restano inascoltati – lamentano i residenti – sembra che ci siano quartieri di serie A e quartieri di serie B. Qui nessuno interviene, mentre in altre zone della città la manutenzione è continua”.