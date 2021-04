Allarme fiume Gela, pesci morti e reflui che finiscono in mare: altre segnalazioni

Gela. Pesci morti ben visibili lungo l’arenile, acqua nera che arriva dal fiume Gela e un tanfo insopportabile. Nel tratto di mare che costeggia il fiume Gela, come abbiamo già segnalato negli scorsi giorni, la situazione è ancora molto grave. Lo sversamento di quelli che sembrano reflui non depurati prosegue senza sosta. Finiscono in mare e chi frequenta la zona non ha potuto far altro che allertare la capitaneria di porto, ma pare che non ci siano sviluppi particolari.