Allarme gatti morti a Caposoprano, l’Oipa: “Temiamo siano stati avvelenati”

Gela. C’è il sospetto che qualcuno abbia deciso di eliminare i felini di quel quartiere. Secondo caso in pochi giorni di ritrovamento di un gatto morto. La prima volta è successo la settimana scorsa in Meli, nel quartiere Caposoprano. Il gattino presentava però una ferita evidente sul muso, schiacciato. In quel caso si è pensato anche ad un incidente ma non vi era alcuna certezza. Ieri è stato ritrovato un altro gatto morto sul marciapiede di via Manzoni, sempre nella stessa zona. Il piccolo felino questa volta non presenta alcuna ferita per cui c’è il sospetto che sia stato avvelenato.

“Siamo molto preoccupati – spiega Liliana Mistretta, responsabile Oipa Gela – non è la prima volta che succede. Bisogna fare qualcosa perché in quella zona siamo intervenuti anche per altri motivi”.