Allarme igiene in ospedale, fotografati due topi in corsia

Non sarebbe stata segnalata la presenza di roditori nei locali del cup e dell’unità operativa di farmacia. Non si esclude che l’ospedale abbia avviato un ulteriore intervento di derattizzazione. Dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero assicurano che ogni mercoledì e sabato vengono effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione. Sarebbe previsto anche un servizio per chiamata mirato a tamponare eventuale emergenze igienico-sanitarie. “Non ho trovato nessun topo” – assicura un operatore Asp addetto al servizio di derattizzazione e disinfestazione che preferisce rimanere anonimo. L’indice potrebbe essere puntato contro i rifiuti accatastati anche senza contenitori nel piazzale esterno a ridosso dell’accesso al Cup, prassi avviata dopo il trasferimento del Pronto soccorso negli attuali locali con accesso da via Palazzi.