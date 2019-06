Allarme incendi, i roghi non si fermano: Greco ha chiesto incontro al prefetto

Gela. I roghi che si susseguono, non solo nelle aree rurali ma anche nel perimetro urbano (come quello che sabato scorso ha messo a rischio palazzo Ducale e le abitazioni limitrofe), hanno fatto scattare l’allerta. Il sindaco Lucio Greco ha deciso di chiedere un incontro al prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. “Appena ho saputo dell’incendio nell’area antistante palazzo Ducale – ha detto ieri in consiglio comunale – mi sono subito recato sul posto. Ho appreso che il corpo dei vigili del fuoco è sottodimensionato, sia a livello di uomini che di mezzi. Per questa ragione, ho chiesto un incontro al prefetto”. Greco vuole però che il tavolo di confronto sia più ampio possibile.