Allarme per topi e ratti nella zona di San Rocco, residenti: “Siamo invasi”

Gela. La zona di San Rocco, a ridosso di via Venezia, infestata da topi e ratti. I residenti lanciano un grido di allarme e chiedono una derattizzazione d’urgenza. Topi e ratti, ormai, raggiungono anche i piani più alti degli stabili e la situazione è di forte preoccupazione. L’emergenza si fa sentire in via Chopin, in via Pergolesi e appunto nei pressi della chiesa di San Rocco.