Allarme Riva e Mariani, “lavoratori rischiano il licenziamento e azienda perde pezzi”

“Si perdono contratti uno dopo l’altro – sottolineano i sindacalisti – non possiamo permetterci tagli di personale in città. Da circa un anno, stiamo portando avanti un confronto con la direzione aziendale di Riva e Mariani per avere certezze sugli investimenti e sulle attività principali con le committenti. Abbiamo più volte condiviso percorsi, anche attraverso ammortizzatori sociali, per consentire la riorganizzazione e il rilancio del cantiere di Gela, ma la perdita dei contratti dimostra l’esatto opposto”. Le segreterie sindacali e la Rsu non escludono iniziative plateali, anche davanti ai tornelli della bioraffineria.