Allarme sulle sostanze bruciate in torcia, Eni: “Solo idrogeno e gpl per avvio green refinery”

Gela. L’allarme in città monta da qualche settimana. Occhi puntati sulla torcia di raffineria, che dopo diversi anni è tornata a bruciare. Qualcuno ha avanzato il dubbio che possano essere immesse in atmosfera sostanze pericolose. Anche questa mattina, tanti si sono accorti della torcia in piena attività. Dalla multinazionale, però, escludono pericoli. “Questa mattina alle ore 7:45, si è verificato un blocco parziale degli impianti che ha generato il fenomeno visivo di accensione della torcia, durato alcuni minuti – si legge in una nota dell’azienda – come già comunicato, da alcune settimane sono in corso le procedure di avviamento della nuova bioraffineria Eni. Nell’assetto green, è attiva una sola torcia e i gas inviati in combustione sono composti quasi totalmente da idrogeno e da modeste quantità di gpl”. Secondo i manager di raffineria, si tratterebbe di procedure che anzi evitano possibili incidenti. “Le torce servono a gestire le fasi transitorie, tipiche dell’avviamento impianti, e costituiscono i principali sistemi di sicurezza di raffinerie e petrolchimici perché servono a bruciare i gas in eccesso presenti negli impianti che non possono essere riciclati o recuperati. L’impianto di Gela, unico al mondo – spiegano da Eni – è stato progettato per minimizzare l’energia termica da fornire al processo tecnologico Ecofining che permette la produzione di green diesel per garantire la massima efficienza anche dal punto di vista ambientale. L’accensione della torcia non solo non pregiudica, ma garantisce il mantenimento di alti livelli di sicurezza delle persone che lavorano negli impianti e della comunità che ospita la raffineria”.