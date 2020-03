Allarme virus, Trainito: “Bloccare distributori automatici e medici devono ricevere dispositivi sicurezza”

Gela. Per bloccare sul nascere il contagio da Covid-19 c’è la necessità di attuare tutte le misure di prevenzione e inasprire i divieti. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito ritiene importante, tra gli altri divieti, bloccare i distributori automatici. “Soprattutto in centro storico generano ancora piccoli gruppi di persone – spiega – costantemente durante l’intera giornata”. Ribadisce che i medici di base devono essere forniti dei presidi di sicurezza. “Chiedo ancora una volta al sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria, di battersi il più possibile per far avere a tutti i medici di medicina generale, dispositivi come mascherine, guanti e camici monouso, visto che la protezione civile regionale ha comunicato di aver ricevuto 25.000 mascherine e 25.000 guanti, così da garantire sicurezza lavorativa – aggiunge – ed evitare il contagio per loro e per i loro pazienti e dare certezze a tutti i cittadini con patologie particolari ed immunodepressi. Questa deve essere la priorità”.