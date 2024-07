All’Assemblea regionale siciliana nasce l’intergruppo “ecodigital”

PALERMO (ITALPRESS) – Promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente, la lotta alla crisi climatica ma anche l’innovazione e il digitale. Sono questi gli obiettivi dell’intergruppo “ecodigital” che viene avviato all’Assemblea regionale siciliana. L’intergruppo, che quindi mette insieme deputati regionali che intendono portare avanti iniziative sui temi della transizione ecologica e di quella digitale, è stato presentato nella sede dell’Ars da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, Jose Marano, deputata siciliana M5S, e Mario Giambona, vicecapogruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana.“Mi sembra molto importante – ha detto all’Italpress Pecoraro Scanio – che proprio nel parlamento siciliano si avvii il lavoro per un intergruppo ecodigital che metta insieme i temi della transizione ecologica e quella digitale. Sappiamo che senza l’uso del digitale la transizione ecologica rischia di non arrivare in tempo utile nella lotta alla crisi climatica. Così anche come il digitale deve essere ecologicamente sostenibile. In Sicilia – ha spiegato – questo ha un valore aggiuntivo perchè sappiamo che la siccità oggi, e in generale la crisi climatica, vede nel Mediterraneo un hotspot mondiale e nella Sicilia una realtà dove dobbiamo fare un grande investimento per garantire alle future generazioni un’isola prospera e vivibile”.“Bisogna abbracciare il cambiamento – ha affermato Marano – e sposiamo pienamente il tema della transizione ecologica e digitale. In questi anni abbiamo già fatto tanto rispetto al tema dell’innovazione con l’intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi, la tracciabilità agroalimentare e la blockchain. Ci impegniamo – ha aggiunto – per portare con più forza questi temi all’interno del parlamento siciliano”.“Il Partito Democratico, anche all’interno dell’Assemblea regionale siciliana – ha detto Giambona -, è stato e continua ad essere sensibile rispetto ai temi della tutela ambientale, che non deve essere semplicemente discussa a parole ma declinata con fatti e attenzioni concrete. Lo stiamo vedendo con il tema dei cambiamenti climatici che oltre a fattori naturali e ambientali sta diventando un fattore di natura economica, lo vediamo con le difficoltà per agricoltori e operatori della zootecnia, e dal punto di vista sociale con i razionamenti dell’acqua che sono in atto nel territorio siciliano. Abbiamo l’esigenza di fare un intergruppo e da parte del Pd – ha concluso – c’è la massima disponibilità a collaborare con gli altri colleghi per portare avanti iniziative per garantire le esigenze di tutela ambientale”.

