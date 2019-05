Dalle speranze al dolore atroce, Giuseppe Morello è morto

Gela. Giuseppe Morello non ce l’ha fatta. Il venticinquenne è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era stato portato d’urgenza dal Vittorio Emanuele. Le sue condizioni erano apparse gravissime già la notte scorsa, quando il quadro clinico si era ulteriormente complicato. I medici avevano lasciato intendere che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo. Come avevamo già scritto stamattina i segnali che erano arrivati erano poco incoraggianti. Speravamo di essere smentiti ma la realtà è stata atroce, come il dolore dei familiari.