“Alleanza con centrodestra non esiste”, Di Paola e Farruggia: “Di Stefano sta con Pd e Fi”

Gela. “Alleanza in città tra il centrodestra e il Movimento cinque stelle? Non esiste. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano dovrebbe ricordare che Forza Italia è nella sua maggioranza, insieme al Pd”. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola stoppa ogni ipotesi di dialogo politico con il centrodestra locale. “Siamo accomunati solo dal fatto di essere all’opposizione della giunta del sindaco Lucio Greco – dice – non c’è altro. E’ normale che si possano condividere atti che siano di valore per la città. Per il resto, ognuno mantiene le proprie posizioni. Se non sbaglio, invece, in giunta ci sono un assessore del Pd e uno di Forza Italia”. L’assessore Di Stefano, alla luce delle recenti iniziative dell’opposizione, sposate politicamente sia dal centrodestra che dal consigliere pentastellato Virginia Farruggia, ha commentato spiegando che in città “centrodestra e grillini vanno a braccetto, poi i pentastellati in Europa votano insieme al Pd”. Una provocazione politica che genera la reazione dei portavoce del movimento.