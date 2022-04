“Alleanza con dem sui temi e non è scontata”, Farruggia: “Cosa vuole fare Pd con Greco?”

Gela. L’alleanza è possibile ma a determinate condizioni. Già dallo scorso anno, in maniera più netta, grillini e dem, anche in città, hanno avviato le manovre politiche che potrebbero condurre ad un fronte unico, già in vista delle regionali. Di scontato, però, non c’è niente, soprattutto in città. I big democratici e grillini linee programmatiche comuni ne hanno, ma tutto va vagliato con molta attenzione, come spiega il consigliere comunale pentastellato Virginia Farruggia. “L’alleanza si costruisce sui temi – dice – sono i territori a decidere, soprattutto se si pensa a scadenze come quelle per le elezioni comunali. Sono gli esponenti locali che dovranno proporre e alla fine sostenere i candidati”. Dem e grillini, sulla carta, in città dovrebbero costruire un’alternativa alla giunta Greco, anche con l’obiettivo delle prossime amministrative. Il “modello” San Cataldo potrebbe essere un calco politico da riproporre in città. Farruggia sembra poco convinta delle ultime mosse dei dem. La riapertura di un canale di comunicazione tra Pd e sindaco, forse ha spiazzato i grillini. Pochi si sarebbero aspettati un ritorno di fiamma, ripensando alla rottura di due anni fa. “Voglio capire la linea del Pd – aggiunge – negli ultimi giorni, ma anche la scorsa settimana, ci sono state dichiarazioni piuttosto in contrasto tra loro”. Un Pd che vira nuovamente verso Greco sicuramente farebbe perdere vigore al dialogo con i grillini, almeno a livello locale. Le prossime amministrative nei Comuni vicini potranno fornire altre indicazioni. Farruggia, da sempre in linea con il senatore Pietro Lorefice e con il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, è molto netta nel ribadire la posizione del gruppo pentastellato locale, che a livello nazionale si rifà all’ex premier Giuseppe Conte. “Noi siamo opposizione e lo siamo sempre stati – aggiunge – non ci interessano governi cittadini di salute pubblica. Sono convinta che chi è opposizione deve agire come tale mentre tocca alla maggioranza sostenere l’azione dell’amministrazione comunale”. Non sono mancati i tavoli istituzionali che hanno messo insieme il sindaco e parlamentari grillini, a partire dal senatore Pietro Lorefice. Farruggia taglia corto.