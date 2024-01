“Alleanza con FdI e FI trainanti”, Catania: “Candidato a Gela e Caltanissetta, Greco bis? Escluso”

Gela. Domani, i riferimenti del centrodestra provinciale tenteranno di mettere un punto alla costruzione della strategia per le amministrative. I partiti d’area non intendono perdere potenziali “fortini” elettorali, a partire da Gela e Caltanissetta. Da diverse settimane, è in atto un confronto piuttosto serrato ma il traguardo non si è ancora visto. “L’auspicio è l’unità del centrodestra – dice il parlamentare Ars Giuseppe Catania – per arrivare al risultato finale occorre la condivisione di alcune scelte, compresa quella sul ruolo che i due principali partiti devono avere in termini elettorali. Se c’è la volontà di condividere un percorso nel quale le due forze maggiori siano trainanti per tutta la coalizione, allora ci saranno i presupposti. Se non dovesse esserci questa consapevolezza per entrambe le città, Gela e Caltanissetta, allora il percorso si farà più complicato”. Il deputato regionale, riferimento dei meloniani anche in città, sembra dare per acquisita la necessità politica che il suo partito e Forza Italia si pongano alla testa della coalizione, principalmente nei due Comuni più importanti chiamati al voto. Una consapevolezza che Catania pare voler comunicare al resto della potenziale alleanza. Si spinge anche oltre, facendo leva sul riscontro del partito. “Fratelli d’Italia è un partito pronto ad esprimere un candidato sia per Gela sia per Caltanissetta – sottolinea – lo abbiamo detto al tavolo. C’è sicuramente un’ipotesi attendibile in campo, quella di Gela. Ovviamente, non è assolutamente escluso che possa esserlo anche per Caltanissetta”. Priorità, secondo Catania, dovrà andare necessariamente a Fratelli d’Italia e a Forza Italia, a maggior ragione per banchi di prova come le urne in città e a Caltanissetta.