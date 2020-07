Alleanza Greco, Casciana: “Crisi non è passata, maggioranza anche fuori dall’aula”

Gela. “C’è ancora qualche distanza. Non mi sento di dire che la crisi politica sia passata”. Il capogruppo di “Libera-mente” Vincenzo Casciana è stato uno degli alleati del sindaco Lucio Greco, che più di altri ha premuto sulla necessità di avere un confronto interno, soprattutto dopo il caso Pd. Era presente al vertice di martedì e spiega che la vicenda non è affatto conclusa. “Durante l’incontro ci siamo detti tutto – aggiunge – ma lo considero un arrivederci, che non ha ancora ridotto del tutto le distanze tra sindaco, giunta e maggioranza. Riunioni come questa possono appianare le divergenze oppure servire solo a fare finta di nulla, mettendo la polvere sotto il tappeto. Il nostro gruppo ha sempre spiegato che per atti a favore della città, il sindaco potrà contare su un pieno appoggio. In caso contrario, saremo tra i più critici. Il confronto, però, è essenziale. Non possiamo essere maggioranza solo in aula consiliare e poi venire a conoscenza delle decisioni dell’amministrazione dai giornali”. Casciana e l’altro consigliere del gruppo, Pierpaolo Grisanti, il concetto lo hanno ribadito durante la riunione convocata dall’avvocato, dopo le sollecitazioni di diversi alleati. L’addio del Pd ha reso palesi divergenze interne ormai conclamate. “L’uscita del Pd? Da osservatore esterno – aggiunge – non posso che interpretarla proprio con l’assenza di comunicazione e confronto. I democratici hanno chiesto più condivisione e probabilmente non hanno ricevuto i riscontri attesi. Mi spiace prendere atto che un partito di governo lasci la maggioranza. Io ho sempre creduto in questa coalizione, proprio per la garanzia politica assicurata da partiti come Pd, Forza Italia e adesso anche l’Udc. Spero che il Partito Democratico possa comunque assicurare un contributo attraverso i riferimenti nazionali. Spetta a chi è chiamato a gestire la cosa pubblica riuscire a mantenere i rapporti politici”. Le parole di Casciana sono piuttosto eloquenti, almeno da un punto di vista politico. Greco è ancora sotto esame. “Dal nostro gruppo non arriveranno mai chiusure o aperture preventive – continua – ci sono però distanze che vanno colmate”.