Alleanza, Greco non arretra: “Spieghino cosa vogliono fare, io lavoro per la città”

Gela. Lo strappo è netto, confermato anche dall’aula consiliare semideserta di ieri sera. L’ala “critica” della maggioranza attende riscontri politici dal sindaco Lucio Greco. Probabilmente, nelle prossime ore verrà diffuso un comunicato ufficiale, condiviso da chi ha posto la necessità di rivedere tutti gli equilibri dell’alleanza che due anni fa vinse le elezioni amministrative. Il sindaco, però, non pare così scosso dall’azione dei suoi stessi alleati, che hanno alzato i toni dopo l’intesa tra l’avvocato e Italia Viva. “Continuo a lavorare – dice – anche questa mattina ho avuto un incontro con i parlamentari nazionali per progetti che riguardano il territorio. I tavoli istituzionali avviati sono molteplici. Riunione? Nessuno mi ha convocato”. Ieri, la frangia critica ha osservato da fuori i lavori del consiglio comunale, senza partecipare attivamente, e i pochi pro-Greco in aula sono andati in minoranza. Sono volate parole politicamente pesanti, proprio dai banchi dell’alleanza dell’avvocato. “Spieghino cosa vogliono fare – continua Greco rivolgendosi agli alleati in “trincea” – ripeto, io continuo a lavorare come ho sempre fatto, almeno fino a quando mi sarà consentito. Se non mi dovesse essere più consentito, decideremo il da farsi. Il mio impegno è concentrato totalmente per la città”.