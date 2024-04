“Alleanza per la città” prende piede: Scerra può correre come candidato a sindaco?

Gela. Priorità al territorio e senza diktat dall’esterno. “Alleanza per la città” prende forma. I travagli di un centrodestra eccessivamente legato ai desiderata palermitani e romani stanno alimentando ancora di più un progetto politico e amministrativo fuori dai blocchi, soprattutto da quello del centrodestra ufficiale. Quattro liste civiche, come abbiamo riportato ieri, e un candidato a sindaco da sostenere come espressione di un progetto strettamente legato alla città: sono questi i presupposti sui quali si fa perno. Nello sviluppo dell’alleanza sono coinvolti consiglieri comunali come Gabriele Pellegrino e l’attuale presidente del civico consesso Salvatore Sammito. I big dei voti di cinque anni fa pare non siano intenzionati ad attendere ancora i passaggi della buricrazia partitica. Una mossa che sta interessando e non poco pure l’ex parlamentare Ars Pino Federico e altre espressioni politiche della città, pure nel consiglio comunale che si appresta a chiudere il mandato del 2019. I liberali hanno scelto di starci e ci sono professionisti vicini al gruppo, come Paolo Comandatore. Ci sarebbe stata una richiesta indirizzata al consigliere comunale Salvatore Scerra. Il pressing è per far sì che accetti la candidatura a sindaco. Del resto, il meloniano non ha nascosto la delusione per il no di FdI e già cinque anni fa era in lizza per guidare la coalizione di centrodestra. Anche lui è stato tra i più suffragati alle urne del 2019: secondo in assoluto dietro al solo Pellegrino.