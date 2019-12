Alleanza perde pezzi? Dopo Caci anche Romano critico: “Un’Altra Gela”, “da che parte sta?”

Gela. “Il consigliere Carlo Romano farebbe bene a chiarirsi le idee. Dimostra grande confusione”. Il gruppo di “Un’Altra Gela”, la lista voluta dal sindaco Lucio Greco, non ha impiegato molto per la controffensiva, tutta interna ad una maggioranza, nuovamente in fibrillazione. L’esponente di Forza Italia all’assise civica è stato inaspettatamente critico, anche verso il sindaco Lucio Greco, che ha sostenuto in campagna elettorale e della cui alleanza fa parte. Parole pesanti, che da un punto di vista politico lasciano il segno. I forzisti sono un perno della maggioranza dell’avvocato e il deputato regionale Michele Mancuso, in più occasioni, si è fatto garante della stabilità interna al gruppo “arcobaleno”. Le critiche di Romano, che ha spiegato la necessità per la città di avere “un sindaco che si assuma le proprie responsabilità senza demandare, senza spalmare ad altri le responsabilità e senza condividerle con altri”, trovano la controffensiva dei fedelissimi di Greco. Il gruppo di “Un’Altra Gela” si rivolge all’alleato. “Decida da che parte stare – dice il capogruppo Giuseppe Morselli a nome del drappello dei pro-Greco – non capiamo queste critiche, che arrivano da un consigliere che ha votato pochi atti, forse nessuno. A questo punto, lo invitiamo a prendere una posizione precisa, chiarendo all’interno del suo gruppo e poi con la maggioranza. Smentisce le parole del suo deputato regionale di riferimento”.